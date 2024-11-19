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Спасёт от РЯУ! В Нижнем Новгороде впервые запустили производство мобильных укрытий от ядерного взрыва

Спасёт от РЯУ! В Нижнем Новгороде впервые запустили производство мобильных укрытий от ядерного взрыва

Мобильные убежища модульного типа "КУБ-М" будут выпускать в городе Дзержинске Нижегородской области.Накануне стало известно о том, что в России впервые запустили производственный процесс по выпуску мобильных укрытий от ракетно-ядерных ударов (РЯУ) модульного типа «КУБ-М».

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