Спасёт от РЯУ! В Нижнем Новгороде впервые запустили производство мобильных укрытий от ядерного взрыва

Мобильные убежища модульного типа "КУБ-М" будут выпускать в городе Дзержинске Нижегородской области.Накануне стало известно о том, что в России впервые запустили производственный процесс по выпуску мобильных укрытий от ракетно-ядерных ударов (РЯУ) модульного типа «КУБ-М».