Самый полезный перекус

Специалисты выяснили, в каких продукта заговорили о пользе таких продуктах. Исследование диетологов из Массачусетского университета выявило, что сухофрукты, фруктовые пюре и консервированные фрукты являются самыми полезными перекусами.
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