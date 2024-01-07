В ХМАО сотрудники Росгвардии исполнили мечты школьников из малоимущих семей. Фото

В ХМАО военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии в рамках акции «Рождественское чудо» помогли исполнить мечты школьников из малоимущих, многодетных и неполных семей, проживающих в сельских поселениях и отдаленных деревнях.
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