Это уникальная возможность для ребят заглянуть «за кулисы» крупных предприятий, увидеть работу мастеров изнутри и, возможно, определиться со своей будущей профессией.
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