Азаров назвал поддержку «формулы мира» Зеленского тупиковым путем

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил «Известиям», что план украинского президента Владимира Зеленского относительно мирного урегулирования изначально нереалистичен, его поддержка со стороны Запада не приведет к реальному сдвигу.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил «Известиям», что план украинского президента Владимира Зеленского относительно мирного урегулирования изначально нереалистичен, его поддержка со стороны Запада не приведет к реальному сдвигу.
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