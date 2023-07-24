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Азаров назвал поддержку «формулы мира» Зеленского тупиковым путем

Азаров назвал поддержку «формулы мира» Зеленского тупиковым путем

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил «Известиям», что план украинского президента Владимира Зеленского относительно мирного урегулирования изначально нереалистичен, его поддержка со стороны Запада не приведет к реальному сдвигу.

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