Квартиры в России продолжают дорожать, комнаты выросли в цене

В российских мегаполисах неожиданно увеличилась стоимость самой бюджетной категории жилья. Речь идет о комнатах — с ноября 2023 года их стоимость повысилась в среднем на 13%, достигнув 1,4 млн рублей, сообщают аналитики портала «Мир квартир».