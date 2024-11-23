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Квартиры в России продолжают дорожать, комнаты выросли в цене

Квартиры в России продолжают дорожать, комнаты выросли в цене

В российских мегаполисах неожиданно увеличилась стоимость самой бюджетной категории жилья. Речь идет о комнатах — с ноября 2023 года их стоимость повысилась в среднем на 13%, достигнув 1,4 млн рублей, сообщают аналитики портала «Мир квартир».

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