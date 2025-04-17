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Небензя усомнился в реалистичности прекращения огня на Украине

Небензя усомнился в реалистичности прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине пока нереалистично. Такое мнение высказал журналистам по итогам закрытых консультаций Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, его слова привело РИА «Новости».

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