В США призвали законодателей регулировать эмитентов стейблкоинов, таких как банки

Американская ассоциация банкиров (ABA) призвала законодателей регулировать деятельность эмитентов стейблкоинов таких, как банки утверждая, что два законопроекта по этому вопросу вынесенные на обсуждение на этой неделе, не оправдали ожиданий.
Американская ассоциация банкиров (ABA) призвала законодателей регулировать деятельность эмитентов стейблкоинов таких, как банки утверждая, что два законопроекта по этому вопросу вынесенные на обсуждение на этой неделе, не оправдали ожиданий.
Свежие комментарии