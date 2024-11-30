Экс-конгрессмен Гетц назвал принятие Украины в НАТО ужасной идеей

Принятие Украины в НАТО является ужасной идеей. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бывший конгресмен США Мэтт Гетц, который ранее отказался от борьбы за пост главы американского минюста в администрации избранного президента США Дональда Трампа.