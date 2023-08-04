Порт Измаила превращен в пепел, экипажи турецких, израильских, греческих зерновозов молят бога, чтобы уцелеть

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Ключевая информация - что по неизвестным причинам, а скорее всего — из-за отсутствия решительного приказа из Москвы, «Сергей Котов» и «Василий Быков» ограничились ролью сторонних наблюдателей. Действует принцип болтуна - хочешь навредить кому то - напугай соседей или пописай возле дома. Автор не понимает, что текст вызывает горечь от наших всевластных бла-бла-бла?