Порт Измаила превращен в пепел, экипажи турецких, израильских, греческих зерновозов молят бога, чтобы уцелеть
Дунай в огне. Российские «Герани» доказали Западу, что прорыв нашей блокады в Черном море торжествовать рано
Сергей Ищенко
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press, архив
Со всей очевидностью с минувшего понедельника противник с участием разведывательной авиации сил НАТО и некоторых судоходных компаний Запада начал важную и масштабную операцию в Черном море.
Комментарии
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Ключевая информация - что по неизвестным причинам, а скорее всего — из-за отсутствия решительного приказа из Москвы, «Сергей Котов» и «Василий Быков» ограничились ролью сторонних наблюдателей. Действует принцип болтуна - хочешь навредить кому то - напугай соседей или пописай возле дома. Автор не понимает, что текст вызывает горечь от наших всевластных бла-бла-бла?
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