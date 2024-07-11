РБК: Сокуров не согласен с мнением эксперта Силантьева по делу Беркович

Режиссер Александр Сокуров назвал «сумасшествием» возбуждение дела в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук на основе экспертизы читки спектакля, а не всей постановки в целом.
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