Происшествия

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Полицейские в Магадане в рамках акции МВД России «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» встретились со студентами Колледжа сервиса и технологий

Полицейские в Магадане в рамках акции МВД России «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» встретились со студентами Колледжа сервиса и технологий

Сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Магаданской области в рамках акции МВД России «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» встретились со студентами Колледжа сервиса и технологий в городе Магадане.

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