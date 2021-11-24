Полицейские в Магадане в рамках акции МВД России «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» встретились со студентами Колледжа сервиса и технологий

Сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Магаданской области в рамках акции МВД России «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» встретились со студентами Колледжа сервиса и технологий в городе Магадане.
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