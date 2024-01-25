Консульство КНР во Владивостоке прекратит выдачу виз россиянам в феврале

Генеральное консульство КНР во Владивостоке не будет выдавать визы в феврале. На сайте ведомства появилась соответствующая информация с точными датами, во время которых работа будет приостановлена, сообщает PRIMPRESS.
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