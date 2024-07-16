В Иркутской области установили прожиточный минимум на 2025 год

Правительство Иркутской области приняло решение о повышении прожиточного минимума на 2025 год. Этот показатель используется для определения уровня жизни населения и является критерием распределения социальной помощи.
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