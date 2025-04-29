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США планируют признание Крыма российским — раскрывается стратегия Вашингтона

США планируют признание Крыма российским — раскрывается стратегия Вашингтона

План США по окончанию украинского конфликта включает признание Россией утраченных Украиной территорий, включая Крым.

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