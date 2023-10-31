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Военно-политическое обозрение

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  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ , РОССИИ ТОЛЬКО  на  РУКУ  что ПШЕЦКИМИ  ВОЕННЫМИ  будет  КОМАНДОВАТЬ  АНИКА ВОЯКА ...!!!Польский Раскольн...
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Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка

Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка

Гниющие бронежилеты, йогурты с логотипами гуманитарных организаций на рынке во Львове, пропажа 200 пикапов в Запорожье, миллионы долларов взяток – это лишь малая часть результатов работы закона по борьбе с коррупцией, которые Украина приняла в декабре 2022 года.

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