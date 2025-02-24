Внутри российского консульства в Марселе произошел взрыв

В Марселе прогремел взрыв, сообщает BFMTV. На место выехали около 30 пожарных машин и полиция. Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии