Русский мужик чище парижской красотки: что писал о нашей стране Теофиль Готье

215 лет назад, 31 августа 1811 года, родился Теофиль Готье. Этот француз написал книгу о России, которая развенчивала черные мифы и дурные стереотипы о нашей стране.
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