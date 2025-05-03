Режим ЧС введён в Новороссийске

Режим ЧС введён в НовороссийскеВ Новороссийске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ночная атака, предпринятая киевскими силами, привела к разрушениям в жилых домах комплекса «Аврора» и на улице Суворовской.
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