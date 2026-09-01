Ивановцам озвучили данные о развитии рыбной отрасли на Дальнем Востоке

Объём кредитования предприятий рыбной отрасли в сегменте малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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