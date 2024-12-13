Специалист объяснил феномен предновогодней депрессии

На это могут влиять нереализованные цели и финансовое положение Врач и основатель Научного центра ДНКОМ Андрей Исаев объяснил предновогоднюю депрессию завышенными ожиданиями, финансовыми трудностями и переутомлением.
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