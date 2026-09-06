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Молодому жителю Владивостока предстоят месяцы лечения после увлечения вейпами

Молодому жителю Владивостока предстоят месяцы лечения после увлечения вейпами

Какими окажутся последствия заболевания, пока неизвестно 21-летнего жителя Владивостока экстренно госпитализировали с серьезным поражением легких, которое связали с употреблением вейпов.

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