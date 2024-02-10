Семья из Приуралья приехала на оленях в Ямальскую филармонию послушать классику

Жительница Приуральского района ЯНАО Яна Тайшина с сыном Никитой и дочерью Наиной приехали на оленьей упряжке в Салехард, чтобы послушать классическую музыку на конкурсе «Симфония Ямала» в окружной филармонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии