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Новости Брянска

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В Брянской области 8 сентября до +21, без осадков

В Брянской области 8 сентября до +21, без осадков

Ночью в Брянской области возможны заморозки до нуля градусов, днём воздух прогреется до +16.+21.Брянские синоптики опубликовали прогноз на 8 сентября.

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