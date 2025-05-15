Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +17°, ясно• Севастополь: +16°, ясно• Ялта: +16°, ясно• Алушта: +17°, ясно• Евпатория: +16°, ясно• Саки: +17°, ясно• Бахчисарай: +17°, ясно• Джанкой: +20°, ясно• Судак: +16°, ясно• Феодосия: +17°, ясно• Керчь: +17°, ясно Читать подробнее>>> .
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