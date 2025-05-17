В Росстандарте решили разработать ГОСТ для халяльных туристических услуг

Росстандарт намерен разработать ГОСТ для халяльных туристических услуг. Об этом рассказал ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
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