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Китай

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ТОФ РФ провел учение с участием подводной лодки в заливе Петра Великого в Приморском крае

Владивосток, 6 августа /Синьхуа/ -- Дизель-электрическая подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" соединения подводных лодок Тихоокеанского флота /ТОФ/ России провела торпедные стрельбы на учении в заливе Петра Великого в Приморском крае.

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