В Хабаровске сотрудники полиции присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Спортивное мероприятие прошло на стадионе гимназии №3 имени М.Ф. Панькова. Тренерами для мальчишек и девчонок выступили старший инспектор группы по исполнению административного законодательства отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г.