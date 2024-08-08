В Хабаровске сотрудники полиции присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Спортивное мероприятие прошло на стадионе гимназии №3 имени М.Ф. Панькова. Тренерами для мальчишек и девчонок выступили старший инспектор группы по исполнению административного законодательства отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г.
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