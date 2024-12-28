Минздрав опубликовал графики дежурств всех больниц региона

В областном минздраве рассказали, как будут работать медицинские учреждения в новогодние праздники. Круглосуточно будут открыты приёмные отделения и травмпункты, без выходных медики дежурят в стационарах.
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