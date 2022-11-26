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Саутгейт о том, что Англию освистали после 0:0 с США: «Не могу допустить, чтобы это влияло на игроков. На ЧМ нужно спокойствие»

Гарет Саутгейт высказался о том, что сборную Англии освистали после игры с США. Матч 2-го тура группового этапа между этими сборными завершился со счетом 0:0.

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