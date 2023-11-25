Секретарь СНБО Данилов: Зеленский договорился с военными о демобилизации срочников

На Украине в скором времени может начаться демобилизация военнослужащих срочной службы, призванных в армию до всеобщей мобилизацииВ минувшую пятницу в Киеве прошло заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором украинский президент Владимир Зеленский договорился с военными о демобилизации срочников.