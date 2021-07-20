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Порошенко пообещал «отобрать Крым» у России за год

Порошенко пообещал «отобрать Крым» у России за год

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год.

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Uladzimir Yesin
Смердящая часть тухло-пархатых жыдов-вонючек типа параши-вальцмана можете спокойно сосать шкурку у пиндосов -- это ваш максимум, а на Великое Царство Русское подавитесь собственной ядовитой слюной -- вот ваш удел, пидорасная жыдилища пиндосовской фальшивой недостраны!!!!!!!!!!!!

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