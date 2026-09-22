Чёрное море стало зоной риска: Украина теряет порты, экспорт и страховку

После нескольких месяцев активных ударов ВС РФ по портам и теневому флоту Украины в прилегающих водах начал ощущаться Черноморский кризис.
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Понятно, что вообще не понятно, наше руководство щадит фашистско-бендоровско-гей-европейскую структуру Одессы Николаева и др. береговые причалы и сухогрузы, а эти выродки и ублюдки убивают наших детей, женщин, стариков, разрушая дома и т. д и что так и будут наши главнокомандующие воевать в белых перчатках или уже пора делать так, чтобы у них всё выжигалось и горело под ногами не только склады, но и дома посевы, они же убивают наших водителей комбайнов уничтожают зерновые склады и т.д . Что так и будем воевать и всё им прощать ?