"Нельзя унижать Россию и не заплатить при этом большую цену". «Le Figaro» прозревает.

Когда на днях обычно враждебно настроенная к России французская «Фигаро» в своей статье назвала нашего президента (цитирую): «великаном, Эверестом международной политики, маэстро дипломатии, который всегда на несколько шагов вперед» (статья на фр.
Когда на днях обычно враждебно настроенная к России французская «Фигаро» в своей статье назвала нашего президента (цитирую): «великаном, Эверестом международной политики, маэстро дипломатии, который всегда на несколько шагов вперед» (статья на фр.
Свежие комментарии