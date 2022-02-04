Подробно о главном

10 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Сыны Израилевы во все времена были умнымиИзраиль отказывае...
  • Антон
    Скоро они и жен ваших будут требовать, а вы молча кивайте гривой и на всё соглашайтесь)))Отстаньте, хохлы ...
  • Россиянин
    Давно пора евреев приземлить. Обнаглели.Израиль возмущен ...

"Нельзя унижать Россию и не заплатить при этом большую цену". «Le Figaro» прозревает.

"Нельзя унижать Россию и не заплатить при этом большую цену". «Le Figaro» прозревает.

Когда на днях обычно враждебно настроенная к России французская «Фигаро» в своей статье назвала нашего президента (цитирую): «великаном, Эверестом международной политики, маэстро дипломатии, который всегда на несколько шагов вперед» (статья на фр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх