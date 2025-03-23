«Атланта» победила «Голден Стэйт» благодаря 23 очкам Джорджа Ньянга со скамейки

Форвард «ястребов» Джордж Ньянг вошел в игру со скамейки запасных и набрал 23 очка (8 из 11 с игры, 6 из 9 из-за дуги, 1 из 2 с линии), 2 подбора и 2 передачи за 22 минуты на площадке.