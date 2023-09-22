Месси об участии в ЧМ-2026: «После Кубка Америки посмотрим. Все будет зависеть от самочувствия»

«Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира еще далеко, думаю о Кубке Америки [2024].
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