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Месси об участии в ЧМ-2026: «После Кубка Америки посмотрим. Все будет зависеть от самочувствия»

Месси об участии в ЧМ-2026: «После Кубка Америки посмотрим. Все будет зависеть от самочувствия»

«Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира еще далеко, думаю о Кубке Америки [2024].

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