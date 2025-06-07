Губернатору Сальдо отправили фотографии его затопленного дома в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 6 июня сообщил, что провокаторы из Украины в преддверии второй годовщины подрыва Каховской ГЭС прислали ему сделанные два года назад фотографии микрорайона в Херсоне, где находился его дом, уничтоженный наводнением.
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