Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 6 июня сообщил, что провокаторы из Украины в преддверии второй годовщины подрыва Каховской ГЭС прислали ему сделанные два года назад фотографии микрорайона в Херсоне, где находился его дом, уничтоженный наводнением.