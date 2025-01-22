Губернатор Ямала лично попробовал воду с нового водозабора в Лабытнанги

Губернатор ЯНАО оценил, как идет пусконаладка нового водозабора, который построен на реке Ханмей. Потребители, которых насчитывается более 25 тысяч, будут получать эту воду уже летом, сейчас на объекте продолжаются работы, сообщает пресс-служба губернатора.