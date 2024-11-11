Демонстратор сверхзвукового самолета XB-1 компании Boom Supersonic установил новый рекорд скорости

Прототип сверхзвукового самолета XB-1 во время последнего испытательного полета / © Boom Supersonic Во время седьмого испытательного полета 5 ноября, который длился 55 минут, XB-1 достиг высоты 7015 метров и новой максимальной скорости 1012 километров в час.
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