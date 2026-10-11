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Газета.ру

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Путин поправил скульптора из Бурятии в разговоре о местных достопримечательностях

Путин поправил скульптора из Бурятии в разговоре о местных достопримечательностях

Российский общественный деятель, скульптор и художник Даши Намдаков рассказал РИА Новости подробности своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, когда они обсуждали достопримечательности Бурятии во время визита главы государства.

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