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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юра Мовсисян: «Спартак» не просто выше «Зенита» – он в космосе, его нельзя разглядеть. Даже если он проиграет каждый матч в 5 сезонах подряд, останется величайшим клубом»

Бывший нападающий « Спартака » Юра Мовсисян сравнил красно-белых и « Зенит » по значимости для российского футбола.

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