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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев о том, что сыграл в Меце один матч: «Джокович в этот день снялся с итогового, но люди пришли посмотреть, и я мог хоть как-то компенсировать всю эту ситуацию»

Рублев о том, что сыграл в Меце один матч: «Джокович в этот день снялся с итогового, но люди пришли посмотреть, и я мог хоть как-то компенсировать всю эту ситуацию»

– Вопрос про ситуацию в Меце и комментарий Сонего о том, что ты его обыграл, а потом снялся и вроде как поступил некрасиво.

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