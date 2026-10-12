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Воронежские новости

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Росводресурсы: Роман Воробьёв провёл заключительную лекцию проекта «Акватория знаний»

Росводресурсы: Роман Воробьёв провёл заключительную лекцию проекта «Акватория знаний»

В рамках спецпроекта «Акватория знаний» рассказали о пилотном проекте с надводным дроном на Иваньковском водохранилище, который помогает мониторить водоёмы точнее и быстрее традиционных методов.

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