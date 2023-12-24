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Чемпион Европы по боксу Родионов погиб в ДТП после похорон матери

Чемпион Европы по боксу Родионов погиб в ДТП после похорон матери

Российский боксер Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае в день похорон своей матери. Как пообещала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, организация возьмет на себя все расходы, связанные с траурными мероприятиями, и поможет семье боксера.

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