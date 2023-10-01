Экс-футболист Мостовой: "Зенит" не выглядит единоличным фаворитом РПЛ

Бывший футболист Александр Мостовой отреагировал на поражение петербургского "Зенита" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от "Оренбурга", отметив, что сейчас сине-бело-голубые не являются единоличными фаворитами чемпионата, передает "Евро-Футбол.
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