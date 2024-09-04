Новое видео сравнивает графику и производительность Space Marine 2 на ПК, PS5 и Xbox Seri...

Новое видео сравнивает графику и производительность Space Marine 2 на ПК, PS5 и Xbox Series S|XРелиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 совсем близко, и для тех, кто приобрел свою копию и хочет узнать, как игра работает на каждой платформе, появились сравнительные видео.