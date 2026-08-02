Ресторанный рецепт фаршированных перцев по-мексикански, который легко повторить дома

Фаршированные перцы по мексиканскому рецепту получаются особенно сочными благодаря сочетанию нежного фарша, отваренного до полуготовности риса, овощной зажарки и нескольких простых ингредиентов, которые делают начинку насыщенной и ароматной.
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