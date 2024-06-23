Porsche 911 Turbo S стал героем Bad Boys 4

Porsche снова в центре автомобильных событий известной франшизы с новейшей моделью 911 Turbo S. По общему мнению, четвертая часть Bad Boys имела безусловный успех, поскольку позволила франшизе превысить порог в 1 миллиард долларов.
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