В Чёрном море недалеко от Ялты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.
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