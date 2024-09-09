Резкий рост суммы в платежках за ЖКХ объяснили "монополизацией ресурсов и произволом"

Эксперт отметил, что в ЖКХ часто манипулируют платежами, а не тарифами Многие россияне после лета неприятно удивились платежками за ЖКХ, рассчитанными по новым тарифам, которые в Союзе потребителей объяснили увеличением монополизации ресурсов и произволом местных властей, пишет "Парламентская газета".